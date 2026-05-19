الجزائر تستهدف التحول إلى قطب إقليمي لتصدير الكهرباء

أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، أن الجزائر تطمح إلى أن تصبح قطبا مهما في تصدير الطاقة الكهربائية، مستفيدة من الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها والفائض المسجل في الإنتاج، مشيرا إلى أن البلاد أصبحت مؤهلة لتصدير كميات معتبرة من الكهرباء نحو الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير، خلال إشرافه أمس الإثنين على تدشين محطة كهروضوئية بقدرة 200 ميغاواط ذروة ببلدية لغروس، رفقة والي الولاية لخضر سداس، أن الجزائر “أصبحت قطبا مهما في مجال الطاقة عبر القارة الإفريقية”، مضيفا أن السلطات العليا للبلاد تعمل على بلوغ إنتاج يفوق 15 ألف ميغاواط على المدى البعيد بهدف دعم توجهات التصدير.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من هذا المسعى انطلقت فعليا قبل سنتين، وتشمل إنتاج 3200 ميغاواط، موضحا أن المحطتين الكهروضوئيتين بكل من لغروس بولاية بسكرة وتندلة بولاية المغير، واللتين تم تدشينهما اليوم بطاقة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط ذروة، تندرجان ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجال الطاقة.

وأضاف الوزير أن الجزائر تعمل حاليا مع شركائها في إفريقيا وأوروبا على مشروع إنجاز كابل بحري لتصدير كميات كبيرة من الكهرباء، في إطار تعزيز مكانة البلاد كمصدر للطاقة النظيفة.

وأكد مراد عجال أن هذه المحطات تمثل إضافة مهمة للمنظومة الكهربائية الوطنية، من خلال دعم إنتاج الطاقة الخضراء القابلة للتصدير، والمساهمة في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحد من استعمال الوقود الأحفوري، إلى جانب توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي يمكن توجيهها للتصدير.

وفيم يتعلق ببرنامج الربط بالكهرباء، أوضح الوزير أن مخطط عمل القطاع يشمل مختلف المجالات، لا سيما القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن ولاية بسكرة حققت “قفزة نوعية” في هذا المجال، بعد ربط أكثر من 13 ألف مستثمرة فلاحية من أصل 16 ألف مستثمرة بشبكة الكهرباء، مع بلوغ نسبة تغطية تقارب 90 بالمائة، متجاوزة المعدل الوطني المقدر بـ 75 بالمائة.

كما أبرز أن ولاية بسكرة تمتلك قدرة طاقوية تفوق 1280 ميغا فولط أمبير، لا يستغل منها سوى 51 بالمائة، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس مستوى الاكتفاء الطاقوي الذي تتمتع به الولاية، مؤكدا في الوقت ذاته أن مجمع سونلغاز يواصل جهوده الميدانية لتقوية الشبكات وتدارك النقائص بالتنسيق مع السلطات المحلية.