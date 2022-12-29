الجزائر تسجل تقدما بـ 10 درجات في المؤشر الدولي للأمان

سجلت الجزائر تقدما بـ 10 درجات في المؤشر الدولي للأمان والسلام العالمي لعام 2022، محتلة المرتبة التاسعة عربيا.

وضع تقرير مؤشّر السلام العالمي الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام، لأكثر الدول أماناً في العالم لعام 2022، الجزائر في المرتبة التاسعة عربيا و الـ 109 عالميا.

وأوضح التقرير أن الجزائر التي احتلت المرتبة التاسعة عربيا والتاسعة بعد المائة عالميا سحلت تحسنا إيجابيا في المؤشر قدر بـ 10 مراكز.

واحتلت الجزائر المرتبة التاسعة مقارنة بالمرتبتين العاشرة على التوالي في التصنيفين السابقين.

وصعدت الجزائر عشر درجات في مؤشر السلام والأمان وحسب التقرير تعد هذه النسبة الأحسن للجزائر من بين المؤشرات الإحدى عشر في مجال الأمن والسلامة، مشيرا إلى أن الجزائر تحسنت في 6 مؤشرات منها تنصيب الرئيس عبد المجيد تبون والاستقرار السياسي.

وضمت قائمة الدول العشر الأولى عالميا 7 دول أوروبية، وجاءت أول دولة عربية في المرتبة الـ 23 عالميا وهي قطر.

وتتصدّر قطر قائمة الدول العربية الأكثر أمانا، وتحتل المركز الـ 23 عالميا، تليها الكويت التي تتأخر عنها عالمياً لتحتل المرتبة الـ 39 ، أما الأردن فهو ثالث الدول العربية من حيث الأمان وجاءت الجزائر في المرتبة الـ 109.

وأشار مؤشر السلام لعام 2022 إلى أنّ آيسلندا ونيوزيلندا وأيرلندا والدنمارك والنمسا هي الدول الأكثر سلاماً في العالم، في حين تعتبر أفغانستان واليمن وسوريا وروسيا وجنوب السودان هي الأقل سلماً.

ويغطي مؤشر السلام العالمي 163 دولة، تشمل 99.7% من سكان العالم، ويتم حسابه باستخدام 23 مؤشراً نوعياً وكمياً من مصادر موثوقة، ويقيس حالة السلام عبر ثلاثة مجالات هي: مستوى الأمن والسلامة المجتمعية، مدى استمرار الصراع المحلي والدولي.

تم إطلاق المؤشر لأول مرة في مايو 2009 ونشر تقارير سنوية تكشف عن حالة دول العالم من حيث السلام والأمن والاستقرار.

ويذكر أنّ مؤشّرات السلام خلال العقد الماضي تشير إلى تراجع في السلام والأمان بشكل عام في العالم وإلى تزايد نسبة عدم المساواة بين البلدان الأكثر والأقل سلماً.