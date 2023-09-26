الجزائر تسحب رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027

انسحبت الجزائر رسميا من سباق الترشح لإحتضان كأسي إفريقيا 2025 و2027.

وأكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي للتلفزيون الجزائري، أن الجزائر رسميا قامت بسحب ترشحها لاحتضان كأسي إفريقيا 2025 و2027.

وأعلن صادي رسميا انسحاب الجزائر من سباق احتضان كأس إفريقيا، قبل يوم واحد فقط من إعلان “الكاف” عن مستضيفي نسختي 2025 و2027.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على موقعه الرسمي: “وجهت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، رسميا، مراسلة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أبلغته فيها بقرارها سحب ترشيح الجزائر لتنظيم كأس إفريقيا للأمم ، نسخة 2025 و2027”.

وأضاف بيان “الفاف”: “وأوضحت الاتحادية في هذه المراسلة أن هذا الانسحاب يأتي بسبب النهج الجديد الذي تتبعه الفاف فيما يتعلق بإستراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر”.

وتقدم الاتحاد الجزائري بالشكر الجزيل لأسرة كرة القدم الإفريقية الكبيرة على تفهمها لقرارها “الذي لا يعني بأي حال من الأحوال فك ارتباط الجزائر بكرة القدم في إفريقيا”.

وكان الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي قد كتب في تغريدة له الاثنين، بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، سيسحب ملف ترشحه لاحتضان “كان” 2025 و2027، لأن استضافة النسختين لم يعد من أولوياته.