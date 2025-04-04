الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي

بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية

تسير الجزائر، وسط شح مائي اقليمي وعالمي أفرزته التغيرات المناخية، بخطى واثقة نحو أمنها المائي، بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعتمد على تطوير استغلال الموارد المائية غير التقليدية، كمياه البحر المحلاة والمياه الجوفية، اضافة إلى الربط البيني بين السدود والتحويلات المائية الكبرى.

وبفضل رؤية استشرافية لرئيس الجمهورية، رافقها تجسيد ميداني صارم، تمكنت الجزائر من قطع أشواط كبيرة في تأمين التزويد بالماء الشروب، حيث بلغت نسبة الربط بشبكات مياه الشرب 98 من المائة على المستوى الوطني، ما يجعلها ضمن الدول الرائدة في هذا المجال. وتنتج الجزائر حاليا أكثر من 3 مليارات متر مكعب من مياه الشرب سنويا، أكثر من نصفها (55 من المائة) تأتي من المياه الجوفية وربعها (25 من المائة) من المياه السطحية وخمسها (20 من المائة) من مياه البحر المحلاة.

وتعد مشاريع تحلية مياه البحر أحد ركائز السياسة المائية للبلاد، حيث تم، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، الانتهاء من مرحلة أولى شملت إنجاز خمسة مصانع كبرى للتحلية “بأياد جزائرية” بكل من ولايات الطارف (كودية الدراوش)، بومرداس (كاب جنات)، تيبازة (فوكة)، وهران (الرأس الابيض)، بجاية (تيغرمت-توجة)، بطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف متر مكعب يوميا لكل منشأة وبتكلفة تقارب 2.4 مليار دولار.

وينتظر إطلاق المرحلة الثانية مطلع السنة القادمة بالبدء في إنشاء ستة مصانع كبرى اضافية (300 ألف متر مكعب/يوم للمحطة) بولايات سكيكدة، جيجل، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، تلمسان. ويتم حاليا دراسة الربط البعدي لـ18 ولاية ستزودها هذه المحطات بالمياه الصالحة للشرب. وكان رئيس الجمهورية قد أشرف مؤخرا على تدشين 4 مصانع لتحلية مياه البحر (بالطارف وبومرداس وتيبازة ووهران) في انتظار تدشين مصنع بجاية. واعتبر رئيس الجمهورية أن انجاز هذه المصانع “وفي ظرف قياسي، مكن من التأسيس لمدرسة جزائرية في إنجاز المشاريع الكبرى”. وسيرفع تشغيل هذه المنشآت الخمس عدد محطات التحلية في البلاد إلى 19 محطة، مما يرفع القدرة الإنتاجية الوطنية من المياه المحلاة من 2.2 مليون م3 حاليا (حوالي 20 من المائة من اجمالي الطلب الوطني على الماء الشروب) إلى 3.7 مليون م3 يوميا من المياه (42 من المائة). وينتظر أن تسمح مشاريع التحلية في غضون بضع سنوات من رفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة في مياه الشرب المستهلكة إلى أكثر من 60 من المائة.