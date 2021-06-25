الجزائر تشارك بأربع فرق في مسابقات “الكاف”

أعلنت الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم عن قائمة تضم 12 بلدا ستشارك بأربعة أندية كاملة في مسابقتي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف في الموسم الرياضي الجديد بحسب ما أكدته الكونفيدرالية..

ومن بين تلك الدول الجزائر التي تحافظ على تواجد أربعة فرق في مسابقاتها خاصة مع النتائج الطيبة للفرق الجزائرية بتواجد فريقين في ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا إلى جانب وصول شبيبة القبائل إلى نصف نهائي كأس “الكاف” كما تتواجد على مشارف التأهل إلى النهائي السابع في تاريخ في مختلق المسابقات القارية، وهي العوامل التي سمحت للجزائر رغم كل ما يقال عن الكرة المحلية والبطولة بالحفاظ على تمثيلها في المسابقات القارية، وضمّت القائمة إلى جانب الجزائر بلدان مصر، تونس، المغرب، السودان، جنوب إفريقيا، الكونغو الديمقراطية، أنغولا، غينيا، نيجيريا، تنزانيا وزامبيا.

من جهة ثانية، حددت الهيئة القارية تواريخ انطلاق الموسم الجديد في مسابقتي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف، حيث تنطلق الأدوار التمهيدية يوم العاشر من شهر سبتمبر على أن تنطلق مرحلة المجموعات في شهر فيفري، كما حددت الهيئة أيضا عدد اللاعبين المسجلين في كل فريق والذي يصل إلى 40 العبا عوض 30 كما كان معمول به سابقا على أن يتم السماح لتسع لاعبين بالجلوس على مقاعد الاحتياط على أن يتم الترخيص بخمسة لاعبين كاملين في المقابلة لكل نادي، فيما تم تمديد آجال تسجيل اللاعبين على قاعدة التسجيل إلى تاريخ 15 أوت.

ع.ع