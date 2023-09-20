الجزائر تشارك بسبعة مصارعين في الألعاب الدولية للجيدو 2023

تشارك الجزائر بسبعة مصارعين في طبعة 2023 للألعاب الدولية للجيدو، المقررة يوم 23 أكتوبر المقبل، بالمملكة العربية السعودية.

وسيكون الجيدو الجزائري ممثلا بأربعة رجال وثلاثة سيدات، حيث سيشارك كل من إدريس مسعود وعماد أغيلاس بن عزوق، في أقل من 73 كلغ، بالإضافة إلى مصطفى ياسر بوعمار ومحمد المهدي ليلي في وزن أكثر من90 كلغ.

أما لدى السيدات فتشارك في طبعة السعودية، زينة بوعكاش في أقل من57 كلغ، وبلقاضي أمينة في أقل من 70 كلغ، وصونية عسلة في وزن أكثر من70 كلغ.