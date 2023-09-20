-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الجزائر تشارك بسبعة مصارعين في الألعاب الدولية للجيدو 2023

عمر سلامي
  • 130
  • 0
الجزائر تشارك بسبعة مصارعين في الألعاب الدولية للجيدو 2023
أرشيف
مشاركة 7مصارعين جزائريين في الألعاب الدولية بالسعودية

تشارك الجزائر بسبعة مصارعين في طبعة 2023 للألعاب الدولية للجيدو، المقررة يوم 23 أكتوبر المقبل، بالمملكة العربية السعودية.

وسيكون الجيدو الجزائري ممثلا بأربعة رجال وثلاثة سيدات، حيث سيشارك كل من إدريس مسعود وعماد أغيلاس بن عزوق، في أقل من 73 كلغ، بالإضافة إلى مصطفى ياسر بوعمار ومحمد المهدي ليلي في وزن أكثر من90 كلغ.

أما لدى السيدات فتشارك في طبعة السعودية، زينة بوعكاش في أقل من57 كلغ، وبلقاضي أمينة في أقل من 70 كلغ، وصونية عسلة في وزن أكثر من70 كلغ.

مقالات ذات صلة
منع 9 أندية من انتداب لاعبين جدد

منع 9 أندية من انتداب لاعبين جدد

بلطرش أوّل لاعب يُسجّل من ركلة جزاء

بلطرش أوّل لاعب يُسجّل من ركلة جزاء

اتحاد العاصمة يشرع في التحضير لمباراة الفتح الرباطي

اتحاد العاصمة يشرع في التحضير لمباراة الفتح الرباطي

محرز بِالزيّ السعودي

محرز بِالزيّ السعودي

مورينيو يُفسّر قرار إبعاد عوّار في آخر لحظة

مورينيو يُفسّر قرار إبعاد عوّار في آخر لحظة

بِالفيديو: أوّل ميدالية دولية في تاريخ الجمباز الجزائري

بِالفيديو: أوّل ميدالية دولية في تاريخ الجمباز الجزائري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد