-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الجزائر تشارك بـ 10 رياضيين في البطولة العالمية لألعاب القوى

عمر سلامي
  • 518
  • 0
الجزائر تشارك بـ 10 رياضيين في البطولة العالمية لألعاب القوى
أرشيف
جمال سجاتي

تشارك الجزائر بـ 10 رياضيين في بطولة العالم لألعاب القوى أكابر، المقررة من 13 إلى 21 سبتمبر الجاري، بالعاصمة اليابانية طوكيو.

ويضم المنتخب الجزائري المشارك في البطولة العالمية كل من سليمان مولى، وجمال سجاتي ومحمد علي غواند في 800 متر، وهيثم شنيتف في سباق 1500 متر، وعبد الرزاق شارك، ومحمد بنيتو في “الماراثون” ، بالإضافة إلى ياسر محمد طاهر تريكيفي الوثب الثلاثي، وأسامة خنوسي في رمي القرص.

أما بالنسبة للسيدات، فستكون ألعاب القوى الجزائرية ممثلة بزهرة طاطار في رمي المطرقة، وونوال ياحي في سباق الماراثون.

وتعد الجزائر من أكثر الدول العربية تمثيلا في هذه البطولة بـ10 رياضيين 8 رجال وسيدتان، تليها قطر بـ 8 رياضيين، و البحرين بنفس العدد، ثم تونس ومصر والسعودية بأربعة رياضيين، وجيبوتي بثلاثة رياضيين، وسلطنة عمان ستكون ممثلة برياضي واحد.

مقالات ذات صلة
أواسط “الخضر” في تربص تحضيري بمركز فوكة

أواسط “الخضر” في تربص تحضيري بمركز فوكة

المولودية تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بِتعادل

المولودية تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بِتعادل

آيت نوري يغيب وخاسف يُعوّضه

آيت نوري يغيب وخاسف يُعوّضه

إنفانتينو يطمئن مخاوف الأفارقة بشأن كأس العالم 2026

إنفانتينو يطمئن مخاوف الأفارقة بشأن كأس العالم 2026

الشبيبة تتلقى دعما ماليا بقيمة 28 مليون دج

الشبيبة تتلقى دعما ماليا بقيمة 28 مليون دج

أندية أوروبية تدرس رفض مواجهة فرق إسرائيلية في البطولات القارية

أندية أوروبية تدرس رفض مواجهة فرق إسرائيلية في البطولات القارية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد