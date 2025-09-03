الجزائر تشارك بـ 10 رياضيين في البطولة العالمية لألعاب القوى

تشارك الجزائر بـ 10 رياضيين في بطولة العالم لألعاب القوى أكابر، المقررة من 13 إلى 21 سبتمبر الجاري، بالعاصمة اليابانية طوكيو.

ويضم المنتخب الجزائري المشارك في البطولة العالمية كل من سليمان مولى، وجمال سجاتي ومحمد علي غواند في 800 متر، وهيثم شنيتف في سباق 1500 متر، وعبد الرزاق شارك، ومحمد بنيتو في “الماراثون” ، بالإضافة إلى ياسر محمد طاهر تريكيفي الوثب الثلاثي، وأسامة خنوسي في رمي القرص.

أما بالنسبة للسيدات، فستكون ألعاب القوى الجزائرية ممثلة بزهرة طاطار في رمي المطرقة، وونوال ياحي في سباق الماراثون.

وتعد الجزائر من أكثر الدول العربية تمثيلا في هذه البطولة بـ10 رياضيين 8 رجال وسيدتان، تليها قطر بـ 8 رياضيين، و البحرين بنفس العدد، ثم تونس ومصر والسعودية بأربعة رياضيين، وجيبوتي بثلاثة رياضيين، وسلطنة عمان ستكون ممثلة برياضي واحد.