الجزائر تشارك بـ 117 رياضيا في ألعاب التضامن الإسلامي

ستشارك الجزائر بـ 117 رياضيا، في الطبعة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي، المقررة بالعاصمة السعودية الرياض.

وتحتضن الرياض ألعاب التضامن الإسلامي في الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل.

وستسجل الجزائر حضورها بوفد يضم 117 رياضيا موزعين على 16 اختصاصا.

وتشمل المشاركة الجزائرية، مجموعة واسعة من الرياضات الفردية والجماعية وهي: ألعاب القوى بثمانية رياضيين، كرة السلة 3×3 بثمانية رياضيين، والملاكمة بسبعة ملاكمين، وثلاثة رياضيين في الدياتلون، و7 رياضيين في الجوجيتسو، و7 مصارعين في الجيدو، وستة في الكاراتي، و7 رياضيين المواي تاي.

هذا بالإضافة إلى مشاركة 24 سباحا، و4 رياضيين في التايكواندو، و6 في تنس الطاولة، و10 رياضيين في رفع الأثقال، و9 في المصارعة، و3 في والووشو.

كما ستعرف المنافسة مشاركة الجزائر في اختصاصين بارالمبيين هما: ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة بسبعة رياضيين، ورياضي واحد في رفع الأثقال البارالمبي.

وكانت الجزائر، قد شاركت في الدورة السابقة “دورة قونية بتركيا” بـ147 رياضيا في 12 اختصاصا.

