الجزائر تشارك بفيينا في اجتماعات أممية حول مكافحة الفساد واسترداد الموجودات

من مشاركة الجزائر في في الاجتماعات الأممية حول مكافحة الفساد واسترداد الموجودات.

تشارك الجزائر، ممثلة في السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ابتداء من اليوم الاثنين، 1 سبتمبر، بالعاصمة النمساوية، فيينا، في عدة اجتماعات أممية تتعلق بمكافحة الفساد واسترداد الموجودات.

وأفادت الهيأة في بيان أن “السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تشارك خلال الفترة الممتدة من 1 الى 5 سبتمبر الجاري، في أشغال الدورة الـ 16 المستأنفة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والدورة الـ 19 للفريق الحكومي العامل المعني باسترداد الموجودات والاجتماع الـ 14 مفتوح العضوية للخبراء الحكوميين الدوليين لتعزيز التعاون الدولي، المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا بجمهورية النمسا”.

ويضم الوفد الجزائري ممثلين عن السلطة العليا للشفافية، وممثلين عن وزارة العدل وقيادة الدرك الوطني، وستواصل الدول الأطراف “النقاش بشأن المرحلة المقبلة من آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.