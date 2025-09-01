-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الجزائر تشارك بفيينا في اجتماعات أممية حول مكافحة الفساد واسترداد الموجودات

الشروق أونلاين
  • 62
  • 0
الجزائر تشارك بفيينا في اجتماعات أممية حول مكافحة الفساد واسترداد الموجودات
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (شبكات)
من مشاركة الجزائر في في الاجتماعات الأممية حول مكافحة الفساد واسترداد الموجودات.

تشارك الجزائر، ممثلة في السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ابتداء من اليوم الاثنين، 1 سبتمبر، بالعاصمة النمساوية، فيينا، في عدة اجتماعات أممية تتعلق بمكافحة الفساد واسترداد الموجودات.

وأفادت الهيأة في بيان أن “السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تشارك خلال الفترة الممتدة من 1 الى 5 سبتمبر الجاري، في أشغال الدورة الـ 16 المستأنفة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والدورة الـ 19 للفريق الحكومي العامل المعني باسترداد الموجودات والاجتماع الـ 14 مفتوح العضوية للخبراء الحكوميين الدوليين لتعزيز التعاون الدولي، المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا بجمهورية النمسا”.

ويضم الوفد الجزائري ممثلين عن السلطة العليا للشفافية، وممثلين عن وزارة العدل وقيادة الدرك الوطني، وستواصل الدول الأطراف “النقاش بشأن المرحلة المقبلة من آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

مقالات ذات صلة
إطلاق مشروع صناعة محرك يعمل بالهيدروجين الأخضر

إطلاق مشروع صناعة محرك يعمل بالهيدروجين الأخضر

تحذير من أمواج عالية تضرب هذه الشواطئ

تحذير من أمواج عالية تضرب هذه الشواطئ

السفير الجزائري الجديد في سوريا يسلّم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية

السفير الجزائري الجديد في سوريا يسلّم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية

التوصيل “الليفرور”… مهنة هشة محفوفة بالمخاطر!

التوصيل “الليفرور”… مهنة هشة محفوفة بالمخاطر!

بنجامان ستورا يكشف كيف تلاعب اليمين المتطرف بملف الذاكرة

بنجامان ستورا يكشف كيف تلاعب اليمين المتطرف بملف الذاكرة

إصابة 6 أشخاص في حادث انحراف حافلة بتمنراست

إصابة 6 أشخاص في حادث انحراف حافلة بتمنراست

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد