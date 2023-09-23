الجزائر تشارك في أشغال التحضير للقمة الإفريقية-العربية في السعودية

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم السبت بنيويورك، في أشغال الاجتماع الوزاري الـ9 للجنة تنسيق الشراكة الإفريقية-العربية.

وخصّص الاجتماع، حسب بيان للوزارة، لتباحث وتقييم “مدى التقدم المحرز في تنفيذ القرارات، التي تم اعتمادها خلال القمم السابقة”.

كما تناول الاجتماع أعمال “التحضير للقمة الإفريقية-العربية الخامسة التي ينتظر عقدها شهر نوفمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية”.

ورحّب الوزير الجزائري بالمناسبة “بالتقدم المحرز في تنفيذ مخرجات قمة مالابو 2016”. مشدّدا على “ضرورة استكمال العمل المؤسساتي وتفعيل آليات الشراكة العربية-الإفريقية في كافة المجالات”.

كما أعرب الوزير عن “ارتياح الجزائر للترتيبات التي تم اتخاذها في إطار التحضير للقمة الخامسة، التي ستجمع بين كافة دول المجموعتين العربية والافريقية”.

وجدد عطاف “حرص الجزائر الدائم للارتقاء بهذه الشراكة إلى أسمى المراتب المتاحة. وتفعيل مقومات التقارب والتكامل التي تؤهل العلاقات العربية-الإفريقية لتكون نموذجاً يحتذى به”، يضيف البيان.