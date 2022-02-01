الجزائر تشارك في أشغال مؤتمر رؤساء الدفاع لدول إفريقيا في إيطالية

انطلقت أشغال مؤتمر رؤساء الدفاع لدول إفريقيا في العاصمة الايطالية روما، من تنظيم القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا AFRICOM.

ويشارك في الاجتماع ممثلا للفريق السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية في أشغال مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة 2022، الذي يجمع رؤساء الأركان لجيوش دول قارة إفريقيا والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” في الفترة الممتدة من 01 فيفري إلى 04 فيفري 2022.

ويرفع المؤتمر الذي تحتضنه العاصمة الإيطالية روما، شعار “استثمار مشترك لمستقبل مشترك”، ويهدف المشاركون فيه إلى الوقوف على التحديات الراهنة التي تواجهها القارة الإفريقية، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في مواجهة التهديدات الأمنية، واجتثاث الإرهاب ومحاربة الجريمة العابرة للحدود بمختلف أشكالها، إضافة إلى محاور أخرى مترابطة تتعلق بالتحديات المناخية وعلاقتها بالفقر والمجاعة، وكذا مواجهة أخطار التطرف والعنف.