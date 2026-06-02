الجزائر تشارك في افتتاح الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف

مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري
جانب من مشاركة البعثة الجزائرية

تشارك البعثة الجزائرية الثلاثية الأطراف، الممثلة في الحكومة وأرباب العمل والعمال، في افتتاح أشغال الدورة الـ 114 للمؤتمر الدولي للعمل، المنعقد بجنيف خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 12 جوان 2026، بمشاركة وفود من 187 دولة.

وحسب بيان لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري فإن هذا الحدث العالمي يجمع ممثلين عن الحكومات وأرباب العمل والعمال من مختلف دول العالم، لبحث جملة من القضايا المرتبطة بسوق العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي.

وتركز أشغال الدورة الحالية على موضوع العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، إلى جانب البرنامج الواعد للتغيير الرامي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، فضلاً عن مناقشة آليات الحوار الاجتماعي وترسيخ المقاربة الثلاثية الأطراف.

كما تتناول الدورة موضوع الذكاء الاصطناعي وتأثيراته المتوقعة على الاقتصادات والمجتمعات في مختلف الجوانب، وفق ما ورد في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى بحث وضعية العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ضمن جدول الأعمال.

