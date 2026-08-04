الجزائر تشارك في الاجتماع الوزاري لدعم القدس ومقدساتها

بتكليف من رئيس الجمهورية، حلّ وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف مساء الثلاثاء، بالعاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدعم القدس ومقدساتها.

ويشارك في هذا الاجتماع، المقرر عقده يوم 5 أوت الجاري، أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرّك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى كل من:

إندونيسيا،

باكستان،

تركيا،

وماليزيا.

ويأتي عقد هذا الاجتماع، حسب ما أشار إليه بيان للخارجية، في ظل “تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لاسيما في سياق استمرار تصعيد الاحتلال لاعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني، ولتقويض مشروعه الوطني”.

كما سيشكل الاجتماع “مناسبة لوزير الدولة لعقد لقاءات مع عدد من نظرائه، لبحث واقع العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر والرؤى، بخصوص القضايا الدولية والإقليمية الراهنة”، يضيف البيان.