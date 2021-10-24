الجزائر تشارك في التمرين البحري “سيبوردر-21” بالبرتغال

تشارك الجزائر في التمرين البحري”سيبوردر-21″ بالبرتغال، حيث أشرف قائد القوات البحرية اللواء محفوظ بن مداح على مراسم تفتيش الغراب متعدد المهام “الزاجر”، بمقر قيادة القوات البحرية “الشهيد سويداني بوجمعة” قبل توجهه لتنفيذ التمرين بالبرتغال.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري مع دول المبادرة “5+5 دفاع” لحساب سنة 2021، أشرف اللواء بن مداح محفوظ قائد القوات البحرية، الأحد، على مراسم تفتيش الغراب متعدد المهام “الزاجر”، بمقر قيادة القوات البحرية “الشهيد سويداني بوجمعة” بالأميرالية، وذلك قبل توجهه لتنفيذ التمرين “سيبوردر-21” بالبرتغال.

وأشار البيان إلى أن هذا التمرين، الذي سيعرف مشاركة ثمانية دول، يهدف إلى ترقية التعاون والتفاعل المشترك في عرض البحر ما بين شركاء المبادرة.