-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الجزائر تشارك في الدورة الـ 63 لمعرض دمشق الدولي

الشروق أونلاين
  • 57
  • 0
الجزائر تشارك في الدورة الـ 63 لمعرض دمشق الدولي
وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
الجزائر تشارك في فعاليات الدورة الثالثة والستين لمعرض دمشق الدولي

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات مشاركة الجزائر في فعاليات الدورة الثالثة والستين لمعرض دمشق الدولي، المقرر تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 26 أوت إلى 4 سبتمبر 2026، داعية المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في مختلف مجالات الإنتاج والتصدير إلى التسجيل للمشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن معرض دمشق الدولي، الذي تحتضنه مدينة المعارض بالعاصمة السورية دمشق، يعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية والتجارية متعددة القطاعات، إذ يشمل مجالات البناء، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا، والطاقة، إلى جانب مختلف الفروع الصناعية.

وأكدت أن المعرض يهدف إلى توفير فضاء ملائم لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الدولية ونظيراتها المحلية، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتحفيز التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات.

ودعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط المخصص الذي وضعته لهذا الغرض على موقعها الإلكتروني.

مقالات ذات صلة
من 4 إلى 100.. طفرة في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشاريع اقتصادية

من 4 إلى 100.. طفرة في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشاريع اقتصادية

بطاقات “كاشْ لاسْ” للتجار.. وهذه تفاصيل جديدة للمعاملات من دون نقد

بطاقات “كاشْ لاسْ” للتجار.. وهذه تفاصيل جديدة للمعاملات من دون نقد

جلاوي يبحث مع سفير إسبانيا التعاون الثنائي في قطاع الأشغال العمومية

جلاوي يبحث مع سفير إسبانيا التعاون الثنائي في قطاع الأشغال العمومية

عطاف ونظيره النرويجي يبحثان تعزيز الشراكة في الطاقة والاستثمارات

عطاف ونظيره النرويجي يبحثان تعزيز الشراكة في الطاقة والاستثمارات

الاتحاد الأوروبي يبدأ تنفيذ اتفاقه التجاري مع أمريكا مطلع جويلية

الاتحاد الأوروبي يبدأ تنفيذ اتفاقه التجاري مع أمريكا مطلع جويلية

أسعار الذهب تتّجه نحو أسوأ أداء فصلي منذ 13 عاما

أسعار الذهب تتّجه نحو أسوأ أداء فصلي منذ 13 عاما

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد