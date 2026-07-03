الجزائر تشارك في الدورة الـ 63 لمعرض دمشق الدولي

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات مشاركة الجزائر في فعاليات الدورة الثالثة والستين لمعرض دمشق الدولي، المقرر تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 26 أوت إلى 4 سبتمبر 2026، داعية المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في مختلف مجالات الإنتاج والتصدير إلى التسجيل للمشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن معرض دمشق الدولي، الذي تحتضنه مدينة المعارض بالعاصمة السورية دمشق، يعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية والتجارية متعددة القطاعات، إذ يشمل مجالات البناء، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا، والطاقة، إلى جانب مختلف الفروع الصناعية.

وأكدت أن المعرض يهدف إلى توفير فضاء ملائم لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الدولية ونظيراتها المحلية، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتحفيز التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات.

ودعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط المخصص الذي وضعته لهذا الغرض على موقعها الإلكتروني.