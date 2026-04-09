الجزائر تشارك في الصالون الدولي للتغذية بميلانو

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الخميس، عن مشاركة الجزائر في فعاليات الصالون الدولي للتغذية “ TUTTOFOOD“، المزمع تنظيمه بين 11 و14 ماي 2026 بمدينة المعارض في ميلانو بإيطاليا.

وأفادت الوزارة في بيان لها أن الصالون يعد من أبرز التظاهرات الدولية في قطاع الصناعات الغذائية وجسرًا لتعزيز التبادل التجاري والابتكار في هذا المجال.

وستمثل المشاركة فرصة للمؤسسات الجزائرية لعرض منتجاتها الغذائية الجديدة والتقليدية أمام مهنيين ومشترين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تطوير العلاقات التجارية وبناء شراكات دولية. كما يتيح الصالون فرصة لتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الأوروبية والعالمية.

ودعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في المشاركة إلى التسجيل قبل 13 أفريل 2026 عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك.