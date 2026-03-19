الجزائر تشارك في الصالون الدولي للمنتجات الصيدلانية في نيجيريا

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن مشاركة الجزائر في فعاليات الصالون الدولي المتخصص في المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية والعناية الصحية “Pharma West Africa 2026”، المقرر تنظيمه خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 أفريل 2026 بالعاصمة النيجيرية لاغوس، داعية المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في مجالي الصناعة الصيدلانية والرعاية الصحية إلى التسجيل للمشاركة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا الصالون يُعد من أبرز التظاهرات المتخصصة في قطاع الصناعة الصيدلانية على المستوى الدولي، حيث سيعرف مشاركة أكثر من 250 شركة صيدلانية عارضة من مختلف دول العالم، إلى جانب أكثر من 4000 متخصص في المجال، ما يجعله منصة هامة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية.

ويغطي الحدث مختلف مراحل الصناعة الصيدلانية، بداية من المواد الأولية وصولاً إلى التصنيع والتوزيع، مع تقديم أحدث الحلول والتقنيات في مجال الأجهزة الطبية والعناية الصحية، بما يعزز تبادل الخبرات بين الفاعلين في القطاع.

وأكدت الوزارة أن هذا الصالون يمثل منصة مهنية تجمع المصنعين والموزعين، ويوفر فرصاً مهمة للشراكة والاستثمار في قطاع الصحة والصناعة الصيدلانية على المستوى الدولي.

ودعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، للاستفادة من هذه التظاهرة وتعزيز حضور المتعاملين الجزائريين في الأسواق الدولية.