الجزائر تشارك في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض

تمثل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، الجزائر في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي انطلقت فعالياته الأحد بالعاصمة السعودية الرياض.

وجاء في البيان للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة : “تشارك الوزارة في فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال, المقام بمدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) من 27 إلى 30 مارس 2022, ممثلة عبر مدير المؤسسات الناشئة على مستوى الوزارة السيد نور الدين واضح, ومدير مسرع المؤسسات الناشئة ألجيريا فانتور, السيد سيد علي زروقي”.

ويهدف هذا المؤتمر العالمي إلى يجمع رواد الأعمال, والخبراء وصناع السياسات لوضع خارطة طريق لريادة الأعمال العالمية في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19, إذ يشارك في جلسات النقاش, أكثر من 26 وزيرا من جميع أنحاء العالم, ومتحدثون من قادة الشركات الدولية واقتصاديون وصناع القرار, لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة في مجال ريادة الأعمال, وأفضل الممارسات لبناء نظام عالمي لريادة الأعمال.

وعلى هامش المؤتمر, ستشارك الجزائر, في ندوة وزارية حول المؤسسات الناشئة للتباحث حول مجالات التعاون الممكنة في المجال.

كما ستشارك الوزارة في طاولة مستديرة وزارية إفريقية حول “إطلاق أجندة للمقاولاتية الإجتماعية من أجل إفريقيا”, من تنظيم حكومة جمهورية جنوب إفريقيا على هامش المؤتمر.

وتسعى هذه الندوة لإنشاء منصة لتقوية التعاون بين الدول الأعضاء والشركاء لاستكشاف الوسائل الناجعة لتحرير إمكانيات القارة السمراء في مجال المقاولاتية الاجتماعية بالتوازي مع تعزيز الاندماج الإقليمي.