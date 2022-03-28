-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بالصور.. بن رحمة يلتحق بتربص المنتخب الجزائري
اقتصاد

الجزائر تشارك في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض

الشروق أونلاين
  • 95
  • 0
الجزائر تشارك في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض
ح.م
مدينة الرياض السعودية

تمثل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، الجزائر في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي انطلقت فعالياته الأحد بالعاصمة السعودية الرياض.

وجاء في البيان للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة : “تشارك الوزارة  في فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال, المقام بمدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) من 27 إلى 30 مارس 2022, ممثلة عبر مدير المؤسسات الناشئة على مستوى الوزارة السيد نور الدين واضح, ومدير مسرع المؤسسات الناشئة ألجيريا فانتور, السيد سيد علي زروقي”.

ويهدف هذا المؤتمر العالمي إلى يجمع رواد الأعمال, والخبراء وصناع السياسات لوضع خارطة طريق لريادة الأعمال العالمية في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19, إذ يشارك في جلسات النقاش, أكثر من 26 وزيرا من جميع أنحاء العالم, ومتحدثون من قادة الشركات الدولية واقتصاديون وصناع القرار, لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة في مجال ريادة الأعمال, وأفضل الممارسات لبناء نظام عالمي لريادة الأعمال.

وعلى هامش المؤتمر, ستشارك الجزائر, في ندوة وزارية حول المؤسسات الناشئة للتباحث حول مجالات التعاون الممكنة في المجال.

كما ستشارك الوزارة في طاولة مستديرة وزارية إفريقية حول “إطلاق أجندة للمقاولاتية الإجتماعية من أجل إفريقيا”, من تنظيم حكومة جمهورية جنوب إفريقيا على هامش المؤتمر.

وتسعى هذه الندوة لإنشاء منصة لتقوية التعاون بين الدول الأعضاء والشركاء لاستكشاف الوسائل الناجعة لتحرير إمكانيات القارة السمراء في مجال المقاولاتية الاجتماعية بالتوازي مع تعزيز الاندماج الإقليمي.

مقالات ذات صلة
3 ورشات للإفراج عن ملف السيارات!

3 ورشات للإفراج عن ملف السيارات!

حان الوقت لاستغلال الغاز الصخري.. وأسعاره لن تنخفض قبل 4 سنوات

حان الوقت لاستغلال الغاز الصخري.. وأسعاره لن تنخفض قبل 4 سنوات

وزارة الطاقة تعلن انطلاق مشروع منجم الزنك بوادي اميزور

وزارة الطاقة تعلن انطلاق مشروع منجم الزنك بوادي اميزور

الجزائر خارج قائمة الدول المهدّدة بشحّ الغذاء لحد الساعة

الجزائر خارج قائمة الدول المهدّدة بشحّ الغذاء لحد الساعة

الشروع في تطبيق التأمين التكافلي العام في الجزائر

الشروع في تطبيق التأمين التكافلي العام في الجزائر

مجمع “أقروديف”: رفع إنتاج السميد بـ 6 آلاف طن يوميا

مجمع “أقروديف”: رفع إنتاج السميد بـ 6 آلاف طن يوميا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد