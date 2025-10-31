-- -- -- / -- -- --
الجزائر تشارك في المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا

الجزائر تشارك في المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا
جناح المجمع الجزائري للنقل البحري في المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا، 2025.

تشارك الجزائر في المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا والذي يمتد من 29 أكتوبر إلى الفاتح نوفمبر، بمدينة المعارض في العاصمة السورية دمشق.

ووفقا لما أفادت به وزارة الداخلية، يشارك في فعاليات الصالون، كل من المجمّع الجزائري للنقل البحري (GATMA) إلى جانب فرعيه، الشركة الوطنية للتسويق البحري (NASHCO) والشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع (CNAN El Djazair).

وتشكل هذه المشاركة، يشير ذات المصدر، فرصة لعرض خدمات النقل البحري واللوجستية من وإلى الجزائر، وهذا حرصا على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عمليات نقل مختلف المواد والسلع إلى سوريا.

