الجزائر تشارك في المعرض الدولي للسياحة بإسبانيا

شارك الديوان الوطني للسياحة، رفقة وفد من المتعاملين السياحيين في مجال الفندقة والسياحة والأسفار، في فعاليات الطبعة الـ42 للمعرض الدولي للسياحة “فيتور” التي انطلقت فعالياتها الأربعاء بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأفاد بيان للديوان الوطني للسياحة أن هذه المشاركة تندرج في سياق “مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع السياحي وبعثه طبقا للتوجيهات والتوصيات الواردة في خطة العمل المحددة في مخطط وجهة الجزائر، والذي ركز على ضرورة تكثيف العمل الترقوي والترويجي لإبراز صورة الجزائر عالميا وادراج المقصد الجزائري ضمن الأسواق السياحية الدولية”.

ويسعى الديوان الوطني للسياحة من خلال مشاركته في هذه التظاهرة التي تدوم إلى غاية 23 فبراير الحالي، إلى “تأكيد حضور الجزائر وتعزيز تواجدها في التظاهرات السياحية والمحافل الدولية، لاسيما بعد العودة التدريجية للنشاط السياحي الذي تأثر بشكل كبير جراء الأزمة العالمية المترتبة عن كوفيد-19”.

وضمانا لمشاركة “نوعية” في هذا المعرض، أوضح الديوان أنه تم حجز فضاء مساحته 90 متر مربع لإيواء الجناح الجزائري الذي تم تصميمه بشكل “يجمع بين حداثة وأصالة الجزائر من حيث الجوانب المعمارية والتراثية وسيكون مجهزا بالمعدات والوسائل الضرورية للعرض والترويج بما سيسمح للمتعاملين الجزائريين المشاركين بالقيام بعمليات الترقية والترويج لمنتوجاتنا السياحية والسعي إلى تسويقها في أحسن الظروف”.

كما ستعرض زيارات افتراضية بتقنية ثلاثية الأبعاد التي تدعو الزوار إلى اكتشاف بعض من المواقع السياحية المميزة في الجزائر.

الجزائر تعلن المشاركة في الصالون الدولي للسياحة بروسيا

وفي 18 جانفي 2022، أعلن الديوان الوطني للسياحة، الثلاثاء، عن مشاركته في الصالون الدولي للسياحة والأسفار بروسيا، المقرر في الفترة الممتدة من 15 الى 17 مارس 2022، من أجل الترويج للوجهة السياحية الجزائرية،

وحسب بيان للديوان عبر صفحته الرسمية على فايسبوك فإنه “سيشارك قطاع السياحة والصناعة التقليدية في الصالون الدولي للسياحة والاسفار بروسيا “Mitt Moscou” وهذا في الفترة الممتدة من 15 الى 17 مارس 2022، للترويج للوجهة السياحية الجزائرية و التعريف بالمقومات والموروث المادي والامادي”.

وحسب نفس المصدر، يأتي ذلك تجسيدا لمخطط عمل الحكومة في المجال السياحي الرامي الى تنفيذ ” مخطط وجهة الجزائر “.

وأضاف “أنه على الراغبين المشاركة في هذه التظاهرة من وكالات سياحة وأسفار ومتعاملين سياحيين إرسال طلب المشاركة مرفق ببطاقة تقنية للمنتوجات والعروض التي سيتم تقديمها في هذا الاطار قصد دراستها في أجل لا يتعدى 25 جانفي 2022”.

ودعا الديوان الراغبين في المشاركة إلى إرسال الطلبات عبر البريد الالكتروني التالي: ont@mta.gov.dz