الجزائر تشارك في المعرض الدولي للمنتجات الغذائية بإسطنبول  

تشارك الجزائر في الطبعة الـ30 للمعرض الدولي للمنتجات الغذائية بإسطنبول “وورلد فود اسطنبول” (تركيا)، بثمانية عارضين من قطاع الصناعات الغذائية.

وأفاد بيان للمؤسسة العمومية الاقتصادية “تصدير”، وهي فرع للشركة الجزائرية للمعارض والصادرات “سافيكس”، أنه “في اطار تجسيد البرنامج الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج لسنة 2022، تشارك الجزائر في الطبعة الـ 30 للمعرض الدولي للمنتجات الغذائية بإسطنبول (تركيا) الذي افتتح أبوابه الفاتح من سبتمبر”.

وأضاف المصدر أن الجناح الجزائري في هذا المعرض الذي سيتواصل الى غاية 4 سبتمبر على مستوى مركز المؤتمرات، يتربع على “مساحة عرض تقدر بـ 72 م2، ويضم 08 عارضين من قطاع الصناعات الغذائية، من بينهم مؤسسة تابعة للقطاع العام”.

كما أشار البيان إلى أن هذا الحدث يشكل من خلال تنوع المنتجات المعروضة والذي تشارك فيه الجزائر للمرة الثالثة على التوالي، “فرصة للمؤسسات الجزائرية لاستكشاف الاسواق التركية وأسواق المنطقة واقامة شراكات مثمرة”.

وخلصت المؤسسة في بيانها، إلى أن “المؤسسة العمومية الاقتصادية “تصدير” تواصل ضمان وتأمين سلسلة اللوجيستيك الخاصة بترقية المنتجات والخدمات الجزائرية، من أجل تمكين المصدرين من أفضل إمكانيات تثمين نشاطاتهم الترويجية”.