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الجزائر

الجزائر تشارك في المنتدى الدولي حول أتباع الأديان

الشروق أونلاين
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الجزائر تشارك في المنتدى الدولي حول أتباع الأديان
ح.م
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله

تشارك الجزائر، ممثلة في رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، في المنتدى الدولي حول أتباع الأديان الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي الأربعاء المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.

وأفاد بيان عن المجلس، السبت، أن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وجه دعوة لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى للمشاركة في أشغال المنتدى الدولي الموسوم بـ “القيم المشتركة بين أتباع الأديان”, والذي ستحتضنه عاصمة المملكة العربية السعودية, الرياض, يوم 11 ماي الجاري.

وتابع المجلس أنه سيكون لرئيسه بوعبد الله غلام الله مداخلة يستعرض من خلالها “النموذج الجزائري في تعزيز التعاون والتعليم وجهود علماء الأمة في المرافعة من أجل السلام والتقارب والتفاهم بين أتباع الأديان”.

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