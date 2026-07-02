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الجزائر
مؤكدة حرصها على تعزيز حضورها الدولي في مكافحة الفساد

الجزائر تشارك في المنتدى الدولي لمكافحة الفساد

الشروق أونلاين
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الجزائر تشارك في المنتدى الدولي لمكافحة الفساد
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (شبكات)

تشارك الجزائر، ممثلة في السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في أشغال المنتدى الدولي لمكافحة الفساد، المنعقد بالعاصمة الكورية، سيول، عاصمة جمهورية كوريا، يومي 2 و3 جويلية، والمنظم من طرف هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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ووفقا لما أفادت به السلطة في بيان، قدمت الجزائر في إطار أشغال هذا المنتدى، عرضًا حول مؤشر النجاعة “نزاهة” باعتباره آلية مبتكرة لتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة داخل القطاع العام، في تجسيد للمساعي الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتطوير أدوات تقييم الأداء العمومي.

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كما استعرض عضو مجلس السلطة العليا، حمزة خضري، الذي مثل الهيأة خلال المنتدى، التجربة الجزائرية في تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد. حيث سلط الضوء على مقاربة الجزائر المعتمدة في تطوير آليات فعالة من شأنها الارتقاء بأداء المرفق العمومي، وتعزيز الامتثال لمبادئ الشفافية والمساءلة.

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وأكدت السلطة في بيانها ان هذه المشاركة تعكس “حرص الجزائر على تعزيز حضورها في المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تكريس ثقافة النزاهة وترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة. ”

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