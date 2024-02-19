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الجزائر
بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية

الجزائر تشارك في جلسات الاستماع حول غزة بمحكمة العدل الدولية

الشروق أونلاين
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الجزائر تشارك في جلسات الاستماع حول غزة بمحكمة العدل الدولية
أرشيف
محكمة العدل الدولية

بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية، تشارك الجزائر في الجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية، للاستماع إلى المرافعات الشفوية حول غزة، حسب ما أفاد به بيان لسفارة الجزائر بلاهاي.

وتتعلق هذه الجلسات بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، حيث ينتظر أن تقدّم الجزائر عرضها الشفهي يوم الثلاثاء.

وستكون مشاركة الجزائر في الجلسات “من خلال فريق قانوني تم تكوينه بناء على تعليمات الرئيس تبون، بإشراف وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف”.

ومن المنتظر أن تلقي الجزائر عرضها الشفهي، بعد أن شاركت في مختلف المراحل السابقة لهذه العملية. حيث قدمت عرضا كتابيا وملاحظات حول العروض الكتابية لدول أخرى.

ويتكون الفريق القانوني الجزائري من:

  • بروفيسور القانون الدولي وعضو لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أحمد لعرابة،
  • والخبيرة في مسائل حقوق الإنسان ونائبة رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب مايا ساحلي فاضل.

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