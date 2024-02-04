الجزائر تشارك في فعاليات البورصة الدولية للسياحة

تشارك الجزائر في فعاليات البورصة الدولية للسياحة “BIT Milan”، المنظمة من 4 إلى 6 فبراير الجاري بمدينة ميلانو، بإيطاليا، حسب ما أفاد به، الأحد، بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

وأوضح البيان أن البورصة الدولية للسياحة تعتبر “فرصة هامة لعقد لقاءات بين المتعاملين السياحيين من خلال تحديد الوجهات السياحية والاستراتيجيات المنتهجة للنهوض بالقطاع السياحي”.

كما تعد “فضاء يجمع بين المستثمرين في المجال السياحي والمهنيين من أجل علاقات تجارية متعددة وكذا اتصالات مع مختلف الفاعلين”.

وفي ذات الصدد، “ومن أجل إبراز صورة الجزائر السياحية وتمكين المتعاملين السياحيين الجزائريين من إنجاز أعمالهم الاتصالية والتسويقية والترويجية, تم حجز فضاء مساحته 93 م² لإيواء الجناح الجزائري الذي تم تصميمه بشكل يبرز التنوع السياحي والطابع المعماري الأصيل”.

ويسعى القطاع من خلال هذه التظاهرة لإبراز المقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر، واغتنام هذه الفرصة على تكثيف الاتصال بالمتعاملين السياحيين الأجانب المتواجدين بالمعرض ووسائل الإعلام الحاضرة لتغطية الحدث لتزويدهم بكل المعلومات التي من شأنها تعزيز صورة الجزائر السياحية وترقيتها.

وسيتم لهذا الغرض، القيام بـ “عرض وتوزيع مطويات ترقوية وترويجية باللغة الإيطالية والانجليزية وتمكين الزوار من القيام بزيارات افتراضية بتقنية ثلاثية الأبعاد لبعض المناطق السياحية”.

وأشار البيان إلى أن هذه المشاركة تأتي “تنفيذا لسياسة القطاع في مجال الترقية السياحية وفقا لما يوصي به المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية “SDAT 2030”.