الجزائر تشارك في معرض موسكو الدولي للسياحة والأسفار

تشارك الجزائر في فعاليات الطبعة الـ 29 للصالون الدولي للسياحة والأسفار “mitt moscow”، بروسيا الذي يفتتح الخميس ويدوم إلى غاية 18 مارس الجاري.

وأفاد بيان لوزارة السياحة، الخميس، أنه مواصلة لسلسة مشاركة قطاع السياحة والصناعة في التظاهرات الدولية بغية الترويج للوجهة السياحية الجزائرية والتعريف بالمقومات و الموروث المادي واللامادي تشارك الجزائر في معرض العاصمة الروسية موسكو الدولي للسياحة “Mitt Moscow”.

وأضاف البيان أن معرض موسكو الدولي للسياحة والاسفار يعد أكبر تظاهرة سياحية في روسيا منذ سنة 1994 حيث يحظى بمكانة خاصة لدي ممثلي الصناعة السياحية في روسيا ومناطق أخرى من العالم.

وتابع البيان أن الديوان الوطني للسياحة قام بحجز مساحة لاحتضان الجناح الجزائري الذي سيحظى بتصميم يبرز جزء من التنوع السياحي و خصوصيات الـوجهة الـجزائرية من خلال إظهار تنوع تراثها المعماري والثقافي .

كما سيتم توزيع مجموعة من الدعائم الترقوية والترويجية باللغة الإنجليزية والروسية على زوار جناح الجزائر لتمكينهم من التعريف أكثر على أهم الخصوصيات التي تتميز بها الأقاليم السياحية الجزائرية قصد ترقية المقصد السياحي بالإضافة الى المعلومات والشروحات التي سيقدمها الوفد المشارك بالمعرض الى زوار الجناح الجزائري كما سيتم عرض أفلام ترويجية لمختلف المناطق السياحية للوطن. بالإضافة إلى عرض عينة من اللباس التقليدي وبعض منتوات الصناعة الحرفية.

الجدير بالذكر أنه سيتم خلال هذه المشاركة ثثمين الاتفاقيات سواء تلك التي سجلت في الطبعة الماضية في نفس المعرض الذي كانت فيه الجزائر ضيفة الشرف أو تلك التي تمت بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم الروسيين خلال زيارتهم الجزائر في الثلاثي الاخير من السنة الفارطة.