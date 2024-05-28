الجزائر تشارك في منتدى التعاون العربي الصيني ببكين

بتكليف من رئيس الجمهورية، حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الثلاثاء، بالعاصمة الصينية بكين، للمشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني.

“وسيلتئم هذا الاجتماع الوزاري، تزامنا مع حلول الذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون العربي الصيني”، يقول بيان للوزارة.

ويشكّل هذا الاجتماع، وفق ما ذكره البيان، فرصة لتقييم مسيرة الشراكة بين الجانبين طيلة العقدين الماضيين، وبحث سبل وآفاق تعزيز هذه الشراكة في مختلف أبعادها.

وسيكون للوزير عطاف خلال وجوده ببكين عدّة لقاءات مع كل من نظيره الصيني، وعدد من المسؤوليين الصينيين. في إطار متابعة تنفيذ النتائج الهامة التي توجت بها زيارة الدولة التي قام بها الرئيس تبون إلى الصين العام الماضي.