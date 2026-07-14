الجزائر تشارك قطر أحزانها.. الوزير الأول يوقّع سجل التعازي باسم الرئيس تبون

وقّع الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سجل التعازي بمقر سفارة قطر بالجزائر، إثر وفاة الأمير الوالد.

ونشر حساب مصالح الوزير الأول، بيانا مفصلا ومقطع فيديو لزيارة غريب إلى مقر السفارة، حيث أعرب عن خالص تعازي الجزائر ومواساتها لدولة قطر قيادة وشعبا في هذا المصاب الجلل.

وأكد غريب أن رحيل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يمثل خسارة كبيرة، لما عُرف به من قيادة حكيمة أسهمت في نقل قطر إلى مصاف الدول ذات الحضور الإقليمي والدولي، فضلا عن دوره البارز في ترسيخ الحوار والوساطة وإخماد العديد من الأزمات والنزاعات، ما جعل الدوحة مركزًا دوليًا للوساطة والسلم.

كما أشاد بالعلاقات المتميزة التي جمعت الفقيد بالجزائر، مشيرا إلى اهتمامه المبكر بالثورة الجزائرية منذ سنوات الدراسة، وإلى زياراته المتعددة للبلاد، ولا سيما لمدينة البيض، حيث ترك ذكرى طيبة وعلاقات أخوية لا تزال محل تقدير ومحبة لدى سكانها.

وجدد الوزير الأول في ختام التعزية أصدق عبارات المواساة إلى دولة قطر، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته والشعب القطري جميل الصبر والسلوان.

وتوفي الأحد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق وووالد الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاما، فيما تم إعلان الحداد العام في البلاد لمدة أربعة أيام وتنكيس الأعلام.، وسط حالة من الحزن الرسمي والشعبي.

وعلى إثر ذلك، تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة إلى عائلة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق وووالد الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما توجه، صباح اليوم الثلاثاء، وفد جزائري رفيع إلى قطر.