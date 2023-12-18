الجزائر تشارك لأول مرة في المؤتمر العالمي للمستهلكين

تم مناقشة قضايا تتعلق بتحديات الأسواق والمناخ والتحول الرقمي

شاركت الجزائر لأول مرة في المؤتمر العالمي للمستهلكين، المنعقد الأسبوع الماضي بمدينة نيروبي بكينيا، الذي شهد مناقشة العديد من القضايا الآنية التي يعيشها العالم والتحديات التي تواجه الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلكين، بمشاركة 600 شخص من مختلف قارات العالم وبحضور 100 خبير ومختص للإجابة الأسئلة المهمة التي تؤثر على الأشخاص في مختلف الأسواق العالمية.

ومثل الجزائر خلال هذا الحدث، المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك “أبوس”، التي تلقت دعوة من الهيئة المنظمة المتمثلة في المنظمة الدولية للمستهلكين، للمشاركة بعضوين وهما رئيس المنظمة مصطفى زبدي ورئيس مكتب برج بوعريريج لعياضي حسام، إلى جانب 20 جمعية إفريقية لحماية المستهلكين.

وعن مشاركة الجزائر، قال مصطفى زبدي، في تصريح لـ”الشروق”، إن منظمة حماية المستهلك الجزائرية، تحظى بسمعة طيبة جواريا وإقليميا وشهد لها القاصي قبل الداني بعملها الذي تقوم به حتى إنها أصبحت نموذج للبعض في تسطير برامجها. وأضاف: “يمكننا الافتخار بما تقوم بها الحركة الجمعوية الاستهلاكية في الجزائر ميدانيا إلا أنه من الجانب التشريعيى والقانوني ما زلنا ضعفاء في حماية الحركة الجمعوية الاستهلاكية وتحيين النصوص القانونية وفق ما هو معمول به في بلدان أخرى”.

وأضاف زبدي، أنه كان ولا بد من ملء الفراغ وفرض وجود الحركة الجمعوية الاستهلاكية الجزائرية في المؤتمر العالمي، “فتحملنا تكاليف المأمورية قصد تواجدنا في هذا المؤتمر العالمي قصد الاحتكاك وتبادل الخبرات، خاصة مع تنظيمات عريقة في هذا المجال، إذ أن تضييع حدث كهذا كان سيكون بمثابة عثرة لا تعكس واقع النشاط الجزائري القوي في مجال حماية المستهلك.”

وأردف محدثنا: “مشاركتنا تمثلت في حضور كافة أطوار المؤتمر العالمي، من خلال المساهمة في مختلف الورشات التي انعقدت، التي عالجت مختلف المواضيع ذات البعد العالمي، على غرار الدفع الإلكتروني والمناخ والتنمية المستدامة وكذا التماشي مع التطور التكنولوجي ونخص بالذكر الذكاء الاصطناعي فوائده وأضراره وتأثيره على المستهلك، المواضيع كانت متعددة وكان من الضروري والمفيد معرفة والاطلاع على التوجهات والتصورات في هذه المجالات الاستهلاكية المتنوعة، وكانت ورشة مهمة حول التحول الرقمي الذي سيعرف تحولا في عدة قطاعات بحلول عام 2025، وستكون 95% من جميع التعاملات مع المستهلكين عبر القنوات التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، فكان تصور منظمتنا وطرحها اقتراح بوضع ميثاق أخلاقي عالمي ومشترك في مجال الذكاء الاصطناعي ولاقى تجاوبا واستحسانا”.

وكان المؤتمر، بحسب محدثنا، فرصة للالتقاء بجمعيات حماية المستهلك الأفريقية للتعاون وإعادة بعث وتفعيل تكتل جهوي يخدم اقتصاد قارتنا ومصالح المستهلك الأفريقي، “و كان مقترح منظمتنا باستضافة أعضاء الجهاز التنفيذي لاتحاد جمعيات المستهلكين الأفارقة ولقي ترحيبا وسيتم النظر فيه والتشاور المعمق مستقبلا”.