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اقتصاد

الجزائر تشتري أزيد من 600 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

الشروق أونلاين
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الجزائر تشتري أزيد من 600 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

قال متعاملون أوروبيون ،الخميس، إنهم يعتقدون أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى كمية تتراوح ما بين 500 ألف طن و700 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية الأربعاء.

ونقلت رويترز عن المتعاملين أن تقديرات الأسعار الخميس تراوحت بشكل عام بين 275 دولارا و276.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

وطلبت الجزائر توريد شحنات القمح على فترتين من مناطق إمداد رئيسية تشمل أوروبا بين الأول و15 جويلية و16 و31 جويلية. ويكون موعد الشحن قبل ذلك بشهر إذا كانت المناشئ من أميركا الجنوبية أو أستراليا.

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