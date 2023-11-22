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اقتصاد

الجزائر تشتري قرابة 100 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

الشروق أونلاين
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الجزائر تشتري قرابة 100 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

قال متعاملون أوروبيون، الأربعاء إنهم يعتقدون أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى تقريبا ما بين 90 ألف و100 ألف طن من القمح في مناقصة دولية.

ونقلت رويترز عن المتعاملين أن تقديرات الأسعار بلغت مرة أخرى حوالي 277 دولارا للطن شاملة تكلفة الشحن للتوريد إلى ميناء مستغانم. وكان هذا هو نفس ما ورد مساء الثلاثاء.

وأشار روتيرز إلى أنه وفي مناقصة سابقة كبيرة في السابع من نوفمبر، اشترت الجزائر ما بين 600 ألف و690 ألف طن من قمح الطحين بسعر نحو 266 دولارا للطن.

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