الجزائر تشتري ما بين 450 و500 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

ذكر متعاملون أوروبيون، الأربعاء أن الديوان المهني للحبوب في الجزائر قام بشراء ما بين 450 ألفاً و500 ألف طن من القمح الصلب في مناقصة أُغلقت الثلاثاء الماضي.

ونقلت رويترز عن المتعاملين أن أسعار الشراء تتراوح حوالي 455 دولارًا للطن شاملة تكلفة الشحن للشحنات ذات الأحجام الكبيرة التي تنقلها ناقلات باناماكس، ومن المتوقع أن تكون من كندا وأستراليا، وتتراوح حوالي 470 دولارًا للطن شاملة تكلفة الشحن للشحنات الصغيرة التي تنقلها ناقلات هانديماكس، ومعظمها من كندا.

الشحنات مطلوبة على أربع فترات في عام 2024 بين أول يناير و15 يناير، وبين 16 و31 جانفي، وبين أول و 15 فيفري، وبين 16 و29 فيفري.