الجزائر تشتري 250 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

قال متعاملون أوروبيون، الأربعاء، إن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى ما بين 230 ألف طن و250 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة أغلقت الثلاثاء.

وأشارت تقارير اعلامية إلى أن المكسيك هي المنشأ الرئيسي، كما خلصت التقديرات الأولية للمتعاملين إلى أن الأسعار في حدود 570 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن للتوريد في ناقلات البضائع السائبة الكبيرة المسجلة في بنما وحوالي 590 دولار للطن للتوريد في سفن أصغر.

وحسب المصادر ذاتها فإن الشحن مطلوب على ثلاث فترات، وهي بين 16 و31 ماي وبين 1 و15 جوان وبين 16 و30 جويلية.

الجزائر تشتري 600 ألف طن من القمح اللين في مناقصة دولية

وفي 31 مارس 2022، قال متعاملون أوروبيون، إن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى 600 ألف طن قمح طحين من مناشئ خيارية في مناقصة دولية الأربعاء.

وأشارت تقارير إعلامية أنه خلال التقييمات الأولية في وقت متأخر من يوم الأربعاء أفاد المتعاملون بحجم أولى يبلغ حوالي 120 ألف طن تم شراؤها بسعر 448 دولارا للطن.

وأكد المتعاملون أن السعر المدفوع للقمح قدر بنحو 448 دولارا للطن.