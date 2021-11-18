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اقتصاد

الجزائر تشتري 600 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

الشروق أونلاين
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الجزائر تشتري 600 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

قال متعاملون أوروبيون في تقديرات، الأربعاء، إن الديوان المهني للحبوب، اشترى 600 ألف طن من القمح في مناقصة دولية.

وذكر المتعاملون الأوربيون، وفقا لوكالة رويترز، إنه وفي وقت سابق، طلبت الجزائر شراء قمح للشحن على 3 فترات من مناطق التوريد الرئيسية التي تشمل أوروبا، في الفترة بين 16-31 ديسمبر 2021، وفي الفترة بين 1-15 جانفي و16-31 جانفي من عام 2022.

وأشارت التقديرات لسعر الشراء أنها تدور حول 382.50 دولار و384 دولارا للطن، شاملا تكلفة الشحن، وهي مماثلة أيضا لتقديرات الثلاثاء.

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