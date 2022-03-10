الجزائر تشتري 700 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

قال متعاملون أوروبيون إن الديوان الجزائري للحبوب، اشترى ما بين 600 ألف و700 ألف طن من قمح اللين من مناشيء خيارية في مناقصة دولية في وقت متأخر الأربعاء.

وأشارت وكالة رويترز، الخميس، أن التقديرات الأولية لسعر الشراء ما زالت في حدود 485 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن مثلما كانت مساء الأربعاء.

وقال أحد المتعاملين “إن سعر شراء القمح مرتفع يعكس شح إمدادات القمح العالمية بعد أزمة أوكرانيا”.

وأضاف “اعتقد أن مستوردين كبار آخرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتعين عليهم اعتماد هذا المستوى في مناقصاتهم”.

وفي أحدث مناقصة للقمح اللين في 17 فيفري اشترت الجزائر نحو 700 ألف طن أغلبها بسعر يتراوح بين 345.50 دولار و346.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

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