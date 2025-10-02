الجزائر تشدد على ضرورة إجراء تقييم مشترك لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

شددت الجزائر خلال الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة “الجزائر – الاتحاد الأوروبي”، على ضرورة إجراء تقييم مشترك لاتفاقية الشراكة بين الجانبين.

ووفقا لما أفاد به المجلس الشعبي الوطني في بيان، انعقد الاجتماع، اليوم الخميس 2 أكتوبر ببروكسل، برئاسة سيد أحمد تمامري، رئيس الوفد الجزائري، وروغييرو راز، رئيس الوفد الأوروبي، “وذلك في أجواء اتسمت بروح الحوار البنّاء والمسؤولية المشتركة.”

وخلال اللقاء، جدد تمامري تأكيده “على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الجزائر لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، باعتبارها علاقات متميزة تستند إلى القرب الجغرافي والروابط التاريخية والثقافية والإنسانية والتجارية”.

من جانبه، أبرز راز أن “الجانبين يواجهان تحديات مشتركة في مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة، ما يستدعي تعزيز الشراكة على أساس التفاهم والاحترام المتبادلين، وبما يخدم المصالح العليا للطرفين ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في الفضاء الأورو-متوسطي.”

وبمناسبة مرور أكثر من عشرين سنة على دخول اتفاقية الشراكة حيّز التنفيذ، يشير البيان، شدد تمامري على ضرورة إجراء تقييم مشترك لهذه الاتفاقية، بهدف معالجة الاختلالات المسجلة وإعادة التوازن للمصالح المتبادلة، وذلك عبر تفعيل آليات الحوار والتشاور وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويعه، مع ترقية العلاقات الإنسانية.

راز من جانبه أكد أنّ “المنطقة تمرّ بمرحلة دقيقة وحساسة تستدعي تعزيز التعاون أكثر من أي وقت مضى”.

كما أكد أنّ الجزائر “تُعتبر شريكاً محورياً بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولاعباً إقليمياً مؤثراً في جنوب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، بما يفتح آفاقاً واسعة لبناء تعاون أكثر توازناً وفعالية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.”

وأوضح الوفد الجزائري خلال اللقاء خلال تطرقه إلى المجال التجاري “أنّ النهج المتبع في إعادة تنظيم تفكيك التعريفات الجمركية جاء نتيجة تقييم دقيق لمدى تنفيذ الاتفاقية، والذي أبرز اختلالات متزايدة وعدم توازن واضح في المكاسب، ما استدعى اتخاذ إجراءات تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وضمان شراكة أكثر عدلاً وتكافؤاً.”

و”عبّرت الجزائر عن تطلعها لتطوير شراكة صناعية متقدمة مع الاتحاد الأوروبي، تقوم على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتنويع الاقتصاد الوطني، بغية تحريره من التبعية للمحروقات وإرساء نموذج اقتصادي تنافسي يخلق الثروة وفرص العمل.”

كما أكدت الجزائر، في ذات السياق، “التزامها بدورها كمورد موثوق ومنتظم للطاقة، وخاصة الغاز، نحو الاتحاد الأوروبي، بما يعكس مكانتها كشريك استراتيجي في مجال الأمن الطاقوي.”