الجزائر تشرع في إجلاء رعاياها وطاقم سفارتها من السودان

أعلنت وزارة الخارجية، الإثنين، عن إطلاق عملية إجلاء لفائدة الرعايا الجزائريين المقيمين في السودان والراغبين في مغادرة البلاد.

وفي بيان لها، أعلنت الوزارة عن إطلاق عملية إجلاء أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالسودان والراغبين في مغادرة هذا البلد وكذا طاقم سفارة الجزائر بالخرطوم، ابتداء من اليوم 24 أفريل 2023.

وأكدت الخارجية متابعتها عن كثب للوضع بهذا البلد عبر خلية الأزمة التي تم تشكيلها لهذا الغرض تحت رئاسة الأمين العام للوزارة.

كما دعت المواطنين الجزائريين المتواجدين بالسودان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في تواصل دائم مع مصالحها من أجل الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم عبر وزارة الشؤون الخارجية من خلال الرقم الأخضر 21504500 00213 أو عبر البريد الالكتروني: cvgc.alertes@mae.dz