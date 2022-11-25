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الجزائر

الجزائر تشرع في تطوير طائرات بدون طيار لمراقبة ورصد الحرائق

إيمان بوخاتم
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الجزائر تشرع في تطوير طائرات بدون طيار لمراقبة ورصد الحرائق
ح.م
صورة تعبيرية

كشف وزير الداخلية، إبراهيم مراد عن الشروع في تطوير طائران “درون” جزائرية الصنع، وهذا في إطار مكافحة حرائق الغابات.

وخلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، أكد مراد الشروع في تطوير طائرات بدون طيار “درون” جزائرية الصنع من خلال المبادرة التي أطلقتها المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى.

وسيتم انتاج أول نموذج في غضون سنة 2023 ليتم بذلك استغلالها في عملية الرصد والمراقبة والإنذار والوقاية. يقول الوزير.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الداخلية  أن استلام الطائرة الأولى المخصصة لإطفاء الحرائق سيكون خلال شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ثلاث طائرات إضافية يتم استلامها السنة المقبلة.

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