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الجزائر

الجزائر تشرع في تلقيح الأطفال في هذا التاريخ

الشروق أونلاين
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الجزائر تشرع في تلقيح الأطفال في هذا التاريخ

كشف الدكتور إلياس أخاموك عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد  فيروس كورونا، أن عملية تلقيح الفئات العمرية الصغرى ستنطلق شهر أكتوبر المقبل.

وأشار الدكتور اخاموك، الجمعة، في تصريح للإذاعة الوطنية أن اللجنة العلمية وبعد دراسة مطولة واستشارة المختصين في طب الأطفال  قررت البدء في تلقيح الأطفال ما بين 12 و 18 سنة شهر أكتوبر الداخل.

وأوضح المتحدث أنه ووفق معطيات علمية جديدة طرحت اللجنة العلمية مقترح تلقيح الأطفال على المختصين والآن تعكف اللجنة على تحيد نوعية اللقاح الذيى سيقدم للفئة العمرية الصغرى .

وأضاف أخاموك أن العملية ستنطلق في اكتوبر القادم وستسير وفق مخطط وضعته اللجنة العلمية.

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