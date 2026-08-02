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الجزائر

الجزائر تصادق على ميثاق الشباب الإفريقي

الشروق أونلاين
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الجزائر تصادق على ميثاق الشباب الإفريقي
وزارة الشباب (شبكات)

سلم سفير الجزائر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، محمد خالد، وثيقة مصادقة الجزائر على ميثاق الشباب الإفريقي إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي، وهذا بتاريخ 31 جولية الماضي.

ورحبت مفوضية الاتحاد الإفريقي بهذه الخطوة، معتبرةً أنها تؤكد التزام الجزائر بتمكين الشباب الإفريقي، بما ينسجم مع تطلعات أجندة أفريقيا 2063.

واعتبرت وزارة الشباب في بيان أن هذه المصادقة تجسد “الاهتمام البالغ الذي توليه السلطات العليا في البلاد”، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، لفئة الشباب، “باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الجزائر المنتصرة، ومحورًا رئيسيًا في مختلف السياسات العمومية والإصلاحات الوطنية.”

كما تعكس هذه الخطوة، حسب ذات المصدر، “حرص الجزائر على مواصلة أداء دورها الريادي داخل القارة الأفريقية، انطلاقًا من قناعتها بأن الشباب يمثل الثروة الحقيقية لأفريقيا، وأن الاستثمار في قدراته يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية والسلم والازدهار.”

ويُعد ميثاق الشباب الإفريقي، الذي اعتمده الاتحاد الإفريقي، أول إطار قانوني قاري شامل يُعنى بحقوق الشباب وواجباتهم، ويُلزم الدول الأعضاء بوضع سياسات وبرامج تكفل تمكينهم وإشراكهم في مختلف مجالات التنمية.

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