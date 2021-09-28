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الجزائر

الجزائر تصدر أول رد حول قرار فرنسا تشديد إجراءات منح التأشيرة

الشروق أونلاين
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الجزائر تصدر أول رد حول قرار فرنسا تشديد إجراءات منح التأشيرة

ردت الجزائر بشكل رسمي، الثلاثاء، على قرار السلطات الفرنسية المتعلق بتشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين.     

وقال عمار بلاني المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية، المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي إن تشديد السلطات الفرنسية لإجراءات منح التأشيرات للجزائريين “غير مناسب” و”مؤسف”.

وأضاف بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية “لقد أخذنا علما بهذا القرار غير المناسب، إنه أمر مؤسف لأنه جاء عشية سفر وفد جزائري إلى باريس من أجل بحث ملف الهجرة وتعزيز التعاون في مجال إدارة الهجرة غير النظامية بين البلدين.

وأوضح المتحدث إن “إدارة توافد المهاجرين غير الشرعيين تفترض تعاونا صريحا ومفتوحا ويفترض وجود إدارة مشتركة وليس الذهاب نحو قرارات أحادية الجانب خاصة من الجانب الفرنسي “.

فرنسا تقرر تشديد إجراءات منح التأشيرة للجزائريين والمغاربة

وأعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، تشديد إجراءات منح التأشيرة لرعايا دول مغاربية وبينها الجزائر، بدعوى رفض هذه الدول قبول استقبال أشخاص يحملون جنسياتها تريد باريس ترحيلهم.

وأعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال إذاعة “أوروبا1”، إن باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

وأوضح:  “إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.

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التعليقات
9
  • zinedine

    لماذا لا تشدد الجزائر في تقليص الإستثمرات الإستغلالية الفرنسية في الجزائر التي تسيطر عليها بإمتيازات على حساب السيادة الجزائرية وإستبدالها بإستثمارات من دول أخرى!؟

    10
  • من هناك

    وننتظر الجواب من المنافقين الذين بلغ بهم الأمر الى المطالبة بقطع العلاقات مع مستعمر الأمس لكنهم وفي نفس الوقت يصطادون الفرص للهجرة نحوها أي نحو فرنسا ودون عودة .

    39
  • amremmu

    بما أن الجزائريين يشتمون فرنسا يوميا ويمسحون فيها كل كوارثنا وأزماتنا بما فيها أزمة الماء وغلاء الأسعار وحوادث المرور ... فلماذا يتباكى الجميع كلما خرج علينا خبر من هذا النوع أي تشديد اجراءات منح التأشيرة ؟شعب غريب .

    47
  • احمد

    فرنسا تمارس الضغوط لجعل دول المغرب العربي كانتونات لاستقبال اشخاص لا تعرف هويتهم فقط يحملون جوازات سفر ربما هي مزورة ويمكن تمرير مع هؤلاء الاشخاص ناس خطريين من الارهابين وذوي السوابق العدلية والجريمة المنطمة

    -11
  • حقيقة مرة

    لكم الف حق وحق كيف لا والجزائريين يصلون الى فرنسا بالمئات بل أحيانا بالالاف يوميا بعضهم بالطرق القانونية كالطلبة ... : فيزا ...الخ و بعضهم عن طريق الحرقة بحرا لكن ما يجمع هؤلاء هو أن 99 % منهم يذهبون دون عودة . ونفس الشيء يقال عن المغاربة والتوانسة لكن بشكل أقل لكن الغريب العجيب أن هذه الظاهرة تحولت ومع مرور الوقت الى شيء عادي في الجزائر الى درجة أنه لا أحد يتحدث عنها لا وسائل الاعلام ولا المسؤولين .. وكأن الأمر لا يعنيهم رغم أنه وفي كل يوم تصلنا أخبار مروعة عن جزائريين فقدوا في البحر أو اكتشفت جثهم على سواحل اسبانيا أو تونس .

    29
  • حمبد

    أضحوكة. النظام المغربي اسوء من فرنسا

    -31
  • Mohdz

    أين هي القوة التاقبة في المنطقة ، هل من تعليق عل ذلك القرار

    30
  • سراب

    قلتها مرارا وتكرارا فرنسا تحسب نفسها تمنح تأشيرة الجنة للجزائريين وغالبية الجزائريين يحسبون أن فرنسا هي العالم

    13
  • أضحوكة

    تناطحوا بينكم ايها الشعبين الشقيقين فبالنسبة لعدوكم المشترك فانتم في سلة واحدة وشعب واحد فاعتبروا يا اولي الالباب

    49

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