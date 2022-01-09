الجزائر تصدر أول شحنة نحاس أصفر نحو أوروبا

عن طريق شركة العربية للمعادن في المدية

أشرف والي المدية جهيد موس، الأحد، بالمنطقة الصناعية ببلدية حربيل بولاية المدية على تصدير أول شحنة نحاس أصفر الذي تنتجه شركة العربية للمعادن، وذلك بأياد جزائرية، حيث تم توجيه شحنة قوامها 25 طنا نحو تركيا على أن تتضاعف الشحنة بعد معاينتها من المستورد، وهي التي تحمل- بحسب المدير العام المجموعة مصطفى الحلواني- مواصفات عالمية، كما برمجت الشركة شحنتين ثانيتين نحو كل من إيطاليا والصين.

وهي سابقة في تاريخ الجزائر، حيث تعمل الشركة على سد حاجيات السوق المحلية من النحاس الأحمر الذي يستعمل في صناعة الكوابل والخزانات الكهربائية وغيرها من الصناعات ذات الصلة، فيما تبقى حاجيات السوق الداخلية، حسب مصطفى الحلواني من النحاس الأصفر قليلة بالمقارنة مع الأحمر، وهو ما دفع بالشركة إلى تسويقه نحو أوربا وآسيا، أين يكثر عليه الطلب. وفي ظل هذا التحول الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر، أضاف المدير العام للمجموعة ستعمل الشركة على توسيع استثمارها، حيث سترفع العربية للمعادن إنتاجها من 850 طن من النحاس شهريا إلى 1500 طن، حيث قامت في ذات الصدد بجلب فرن جديد بطاقة استيعابية معتبرة، وهو ما يعني زيادة عدد العمال الجزائريين إلى نحو 300 عامل وهم الذين يبلغ عددهم حاليا 170 عامل، ما يخلق فرصا أخرى للتشغيل ويسهم بشكل مباشرة في القضاء على البطالة ببلدية حربيل وضواحيها.