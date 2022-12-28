الجزائر تصدر 2 مليار دينار من النسيج والجلود نحو أوروبا وإفريقيا

أكد الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنسيج والجلود جيتكس، توفيق بركاني أن الجزائر تصدر 2 مليار دينار من الجلود والنسيج نحو أوروبا وإفريقيا.

وقال بركاني، الأربعاء، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن المجمع يسعى إلى استرجاع مكانته في السوق الوطنية والتأقلم مع المستجدات العالمية من خلال إدراج تخصص صناعة النسيج والجلود بالجامعات ومراكز التكوين المهني وإبرام اتفاقيات مع شركات أجنبية.

وأوضح توفيق بركاني “أنه تم إبرام اتفاقية شهر نوفمبر مع الشريك التركي الذي يعتبر من أهم الأقطاب الصناعية الكبيرة في إفريقيا لتبادل الخبرات والتكنولوجيا والمعرفة لاسترجاع حصة المجمع من السوق الوطنية والتوجه لإفريقيا، مشيرا إلى أن مجمع جيتكس يصدر أكثر من 2 مليار دينار من المنتوجات الجزائرية نحو أوروبا وإفريقيا.

وأضاف المدير العام لمجمع “جيتكس” هناك برنامج عمل لتكوين ثري في القطب الصناعي بغليزان سيعطي ثماره بعد عام.

وقال ضيف الصباح إن المجمع العمومي للنسيج والجلود “جيتكس”، يعمل على تحسين وتسويق المنتوجات الجزائرية من خلال فروعه الستة، الجزائرية للنسيج، والمنسوجات المتنوعة، والألبسة الجاهزة، والجزائرية للجلود ومشتقاته، ومؤسسة صناعة الجلود، بالإضافة إلى فرع التوزيع” جاكت كلوب” لاسترجاع زيادته في الصناعة النسيجية والجلدية، وهذا بعد الركود الذي شهدته هذه الصناعة في السنوات الماضية.

كما أشار بركاني إلى السلطات العليا والتي تبذل جهودا لبعث هذا النشاط والرفع من جودة المنتوج الجزائري لإعادة مكانته في السوق الوطني والدولي.