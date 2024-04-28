الجزائر تصدّر دواء الأنسولين لأول مرة

الشحنات الأولى كانت نحو ليبيا والمملكة السعودية

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن الجزائر قطعت خطوة متقدمة، في الإنتاج المحلي للأدوية، مثمنا التحدّي الذي قامت به بعض المخابر المحلية، على غرار مخبر مصنع “نوفو نورديسك” ببوفاريك، كاشفا عن الشروع في تصدير 2.5 مليون قلم أنسولين إلى المملكة العربية السعودية، عبر ثلاث شحنات بغلاف مالي قدره 11 مليون يورو.

وثمّن عون كل الجهود التي يقوم بها مصنع “نوفو نورديسك” في بوفاريك، حيث يتوقع أن يصل إنتاج الأنسولين في 2025 إلى حدود 57 مليون وحدة تغطي السوق المحلي، وتتيح فرصة التصدير بكل أريحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال عون، لدى زيارته، الأحد، إلى “نوفو نورديسك” الجزائر، إن نسبة تغطية الأدوية المحلية بلغت نسبة 60 بالمائة مقارنة بالمستوردة، وإن تخزين دواء الأنسولين والمضادات الحيوية عند الموزعين، تكفي لمدة 6 أشهر كاملة، وهو أمر يدعو للاطمئنان.

وأشار الوزير في سياق ذلك إلى أن مرضى السكري خلال رمضان الماضي لم يشهدوا تلك المشاكل التي كانت في السنوات الماضية، بسبب نقص الأنسولين.

ونبّه عون، خلال إشرافه على العملية الثانية لتصدير الأنسولين إلى المملكة السعودية، بعد العملية الأولى التي كانت نحو ليبيا، أن شركة “نوفو نورديسك الجزائر”، ساهمت في تخفيض فاتورة استيراد أقلام الأنسولين، بمقدار 49 مليون دولار خلال سنة كاملة.

من جهتها، أفادت مليكة درغال، المدير العام لـ”نوفو نورديسك الجزائر”، أن مصنع بوفاريك أنتج في 2023، أكثر من 27 مليون وحدة لأقلام الأنسولين، وانتقل الإنتاج في السنة الجارية إلى 28 مليون قلم، بحيث سمح ذلك، حسبها، للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناص”، بتوفير 17 مليون يورو، بعد تخفيض أسعار أقلام الأنسولين وتراجع تكلفة تعويض الدواء.

وقالت مليكة درغال، إن الإنتاج المحلي متطابق مع أعلى معايير الجودة، ويساهم في السيادة الصحية، ويتيح لأكثر من 850.000 شخص مصاب بالسكري، الحصول على الابتكارات الدقيقة، مما يسمح بتحسين ميزانيات الدولة المخصصة للأدوية، وكذا المساهمة في التصدير نحو الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحسب المديرة العامة لـ”نوفو نورديسك الجزائر”، فإن هذا الأخير يموّل السوق المحلية بالأدوية بنسبة 99 بالمائة، من خلال الاستثمار في الموقعين الإنتاجيين بكل من تيزي وزو، وبوفاريك بالبليدة، بمبلغ مالي يصل إلى 100 مليون يورو في الجزائر.

وتطمح “نوفو نورديسك”، الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية، إلى المساهمة بفضل الموقعين الصناعيين، في جعل الجزائر رائدة التصدير في قطاع الصحة، فبعد أول عملية تصدير إلى ليبيا، لمادة “الميتفورمين” المنتج في تيزي وزو، في نوفمبر الماضي، ستشرع مع نهاية الشهر الجاري، في شحن كميات أقلام الأنسولين إلى المملكة العربية السعودية، حيث يمثل رقم أعمال الشركة 11 مليون يوور، والعملية التكميلية للتصدير قدّرت بـ3.8 مليون يورو.

ويتوقع أن تصل صادرات الجزائر للأنسولين والميتفورمين لأكثر من 25 مليون يورو سنويا، ابتداء من 2025.