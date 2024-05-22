الجزائر تصدّر سمك التونة وهذه قيمتها المالية

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أمس الثلاثاء، على أن إنطلاق الحملة الوطنية لصيد التونة الحمراء سيكون يوم الخميس المقبل.

وخلال زيارة عمل قادته إلى مستغانم، قال الوزير بداني، “خلال يومين سنعلن عن انطلاق حملة صيد التونة الحمراء التي تعرف هذه السنة ارتفاعا في الحصة المخصصة للجزائر في صيد هذا النوع من الأسماك بـ 40 طنا مقابل 20 طنا خلال العام الماضي”.

وستشارك في هذه الحملة التي تهدف إلى صيد الحصة الإجمالية للجزائر المقدرة بـ 2.046 طن، 34 سفينة متخصصة في الصيد في أعالي البحار، يضيف السيد بداني، كاشفا في الوقت ذاته، أن الجزائر صدّرت جزء من حصتها من سمك التونة، بقيمة مالية بلغت 27 مليون دولار أمريكي”.

وستسمح هذه العملية التي تتم بالتنسيق مع وزارة الري والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بتجديد المنتوج على مستوى هذه المنشآت المائية السطحية.

وذكر السيد بداني أن الجزائر ارتقت لأول مرة إلى التصنيف الأول على غرار كل الدول الأوروبية خلال الاجتماع الأخير للجنة العامة للمصايد بالمتوسط (CGPM) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” وهو تصنيف يتعلق بالمقاييس والالتزامات في مجال الصيد المستدام.