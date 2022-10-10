-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الجزائر تصدّر مليون طن من الكلينيكر نحو 3 قارات

الشروق أونلاين
  • 553
  • 0
الجزائر تصدّر مليون طن من الكلينيكر نحو 3 قارات
أرشيف
إسمنت جيكا

صدّر مصنع الإسمنت بالشلف التابع للمجمّع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا”، نحو مليون طن من مادة الكلينيكر، منذ بداية العام الجاري.

وقال الرئيس المدير العام للمصنع قادة دينار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إنّ الكمية المصدّرة وُجّهت إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، فضلا عن بلدان من إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

والكلينيكر الاسمنتي مادة صلبة تستخدم  في صناعة إسمنت البناء كمنتج وسيط، ويتمّ إنتاجها باستغلال درجات حرارة عالية.

وتمّ شحن الكميات المصدّرة انطلاقا من مينائي وهران، وتنس بولاية الشلف، يضيف ذات المتحدث، مؤكدا استعداد المصنع لتصدير شحنة من نفس المادة، تقدّر بـ 9.000 طن نحو إيطاليا.

مقالات ذات صلة
 7 سنوات حبسا نافذا للوزير السابق بلمسعود 

 7 سنوات حبسا نافذا للوزير السابق بلمسعود 

واثقون من قدرة الجزائر على تحقيق المصالحة الفلسطينية

واثقون من قدرة الجزائر على تحقيق المصالحة الفلسطينية

300 ألف مقعد بيداغوجي جديد بالتكوين مهني

300 ألف مقعد بيداغوجي جديد بالتكوين مهني

لعمامرة: قرارات شجاعة للرئيس تبون وماكرون لحماية الذاكرة من الاستغلال السياسي

لعمامرة: قرارات شجاعة للرئيس تبون وماكرون لحماية الذاكرة من الاستغلال السياسي

جائزة الصحفي المحترف: تمديد آجال المشاركة إلى 15 أكتوبر

جائزة الصحفي المحترف: تمديد آجال المشاركة إلى 15 أكتوبر

100 مليون لقرض السيارة ومنحة التقاعد بـ32 مليونًا

100 مليون لقرض السيارة ومنحة التقاعد بـ32 مليونًا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد