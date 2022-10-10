الجزائر تصدّر مليون طن من الكلينيكر نحو 3 قارات

صدّر مصنع الإسمنت بالشلف التابع للمجمّع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا”، نحو مليون طن من مادة الكلينيكر، منذ بداية العام الجاري.

وقال الرئيس المدير العام للمصنع قادة دينار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إنّ الكمية المصدّرة وُجّهت إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، فضلا عن بلدان من إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

والكلينيكر الاسمنتي مادة صلبة تستخدم في صناعة إسمنت البناء كمنتج وسيط، ويتمّ إنتاجها باستغلال درجات حرارة عالية.

وتمّ شحن الكميات المصدّرة انطلاقا من مينائي وهران، وتنس بولاية الشلف، يضيف ذات المتحدث، مؤكدا استعداد المصنع لتصدير شحنة من نفس المادة، تقدّر بـ 9.000 طن نحو إيطاليا.