الجزائر تصدّر هذه المادة إلى أمريكا

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، على تصدير شحنة جديدة من مادة الإسمنت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال زيارة عمل قادته إلى ولاية عنابة، قال زيتوني، إن تصدير شحنة من الإسمنت ذات حمولة تصل إلى 46 ألف طن، من طرف مؤسسة “سيلاس” مهم للاقتصاد الوطني، مطالبا في الوقت ذاته، بالرفع من القدرات التصديرية لهذه المادة بالنظر إلى الامكانات الكبيرة التي تحوزها البلادن معتبرا أن الشركة المصدّرة من بين الرواد في هذا المجال، بفضل استثماراتها المستمرة في تطوير الإنتاج وتحسين الجودة.