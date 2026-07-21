الجزائر تصدّر 200 عمود شحن للسيارات الكهربائية إلى البرتغال

أطلقت الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية “سايغ”، التابعة لمجمع “سونلغاز”، اليوم الثلاثاء، 21 جولية، عملية تصدير نحو البرتغال لـ200 عمود شحن للسيارات الكهربائية، تم تصنيعه على مستوى وحداتها بالعلمة بولاية سطيف.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، تندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ بنود العقد المبرم مع الشركة المكلفة بالتسويق الدولي “أوراس”، والذي يقضي بتصدير ما مجموعه 450 عمود على مراحل، نحو عدة دول أوروبية، وفقا للشروح المقدمة بالمناسبة.

وتعد هذه العملية الثانية بعد تلك التي جرت بنجاح سنة 2024 مع نفس الشريك التجاري، والتي تم من خلالها شحن 435 عمود نحو كل من ليبيا وإيطاليا.

واعتبر الرئيس المدير العام للشركة، يوسف دفداف أن هذه العملية “تعكس الخبرة الكبيرة للمجمعات الصناعية العمومية في إنتاج مختلف المعدات، ما مكنها من ولوج أسواق خارجية في مختلف القارات”.

كما أبرز مساعي الشركة للمساهمة في تعزيز الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، تثمينا للخبرة المكتسبة منذ عقود، وللنوعية التي يتمتع بها المنتوج الجزائري الذي بات يستجيب للمعايير الدولية المتعارف عليها.

وتقدر نسبة الإدماج في أعمدة الشحن التي تصنعها “سايغ” بـ 58 %، وفقا لتصريحات المسؤول الذي لفت إلى أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع بفضل مخطط الشركة لتعزيز تعاونها مع المناولين المحليين.

أما مدير الإعلام والاتصال بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، خليل هدنة، بأن هذه العملية التصديرية تكرس الحضور الدولي اللافت لـ “سونلغاز”، استكمالا للمسار الذي بدأه من خلال تصدير الكهرباء، تكوين الإطارات الأجنبية وكذا إنجاز محطات كهربائية في عدة دول إفريقية.

أما المدير العام لشركة “أوراس” الدولية، صديق بن دريهم، فأشار إلى أن هذه العملية جاءت بفضل السمعة الجيدة للتجهيزات الكهربائية الجزائرية في الأسواق الخارجية، والتي تستجيب للمقاييس الدولية.