الجزائر تصَدر غاز “الأرغون” نحو فرنسا وإيطاليا لأول مرة

استطاع مركب “ريان أوكس” المتخصص في إنتاج الغازات الطبية والصناعية، النجاح في أول شحنة من غاز الأرغون (غاز نادر يستخدم في النشاطات البتروكيماوية) نحو كل من فرنسا وايطاليا.

وحسب ما أفاده بيان لإدارة المركب الكائن مقره في ضاحية بطيوة بوهران، فإنّ حاويتي صهريجين (إيزو-تانك) بسعة أكثر من 20 طناً لكل واحد منهما، تمّ شحنهما إلى فرنسا وايطاليا، مشيراً إلى أنّ هاتين العمليتين “ستتبعان بشحنات أخرى ستمتد إلى غاية شهر ديسمبر 2023”.

وأضاف البيان “زبائن آخرين من أوروبا أكدوا طلباتهم، وسنقوم بإرسالها بمجرد الحصول على تراخيص التصدير”، مضيفاً أنّ المصنع يتوفر على مخبر للمراقبة يسهر على مطابقة نوعية المنتجات من خلال اختبارات وتحاليل مطابقة.

يُذكر أنّ مصنع “ريان أوكس” الذي تمّ إطلاقه سنة 2017، دخل في طور الاستغلال خلال السداسي الثاني من سنة 2021، مساهما بذلك في مواجهة الطلب على الأوكسجين أثناء جائحة كوفيد 19.

ويتربع هذا المصنع الواقع بمنطقة بطيوة (وهران)، على مساحة تزيد عن 24 ألف متر مربع، ويتوفر زيادة على الجناح الإداري، على 5 وحدات مخصصة لفصل الهواء سيما من أجل إنتاج الأوكسجين وإنتاج ثنائي النتروجين وثاني أوكسيد الكربون والاسيتيلين، إضافة إلى ملء ومزج الغازات الطبية والصناعية.

وتوجّه هذه المواد بشكل أساس إلى قطاعات الصحة والصناعات الغذائية والطاقة والبتروكيمياء والبيئة والفلاحة، فضلاً عن الغازات الموجهة لاستعمالات خاصة.