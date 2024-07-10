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اقتصاد

الجزائر تضاعف صادراتها من هذه المادة إلى اسبانيا بـ 114 %

الشروق أونلاين
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الجزائر تضاعف صادراتها من هذه المادة إلى اسبانيا بـ 114 %

كشف مشغل الغاز الطبيعي في اسبانيا “اينا غاز”، عن تحوّل كبير في حجم الصادرات الجزائرية إلى اسبانيا من الغاز الطبيعي خلال شهر جوان الماضي، باحتلالها للمركز الأول على حساب روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وكشف ذات المصدر عن مضاعفة الجزائر لصادراتها من الغاز الطبيعي إلى مدريد بـ 114.6 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

وأكدت صحيفة “أنتر ايكونوميا” الاسبانية، نقل عن المشغل “اينا غاز”، تصدير الجزائر لـ 12,936 جيجاوات ساعة، منها 8,646 جيجاوات ساعة عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط ذلك البلد بإسبانيا و 4,290 جيجاوات ساعة في شكل غاز طبيعي مسال.

وبناء على المعطيات المقدّمة من طرف المصدر الحكومي فان الحضور الجزائري لسوق الغاز في اسبانيا خلال شهر جوان، قد بلغت 45.2٪، تليها روسيا، التي كانت المورد الثاني بنسبة 19.9٪.

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